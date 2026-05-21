Dans un marché immobilier devenu un champ de bataille, Margo Miyake, 37 ans, est prête à tout pour décrocher la maison qui, selon elle, remettra enfin sa vie sur les rails. Après dix-huit mois de visites humiliantes et d'offres refusées, un tuyau change tout : une maison parfaite, dans un quartier convoité, bientôt mise en vente... mais encore hors marché. Déterminée à devancer la concurrence, Margo s'immisce peu à peu dans la vie des propriétaires. Ce qui commence comme une stratégie désespérée glisse rapidement vers l'obsession. Filatures, manipulations, transgressions : chaque limite franchie lui semble justifiée au nom de la réussite, du couple, du désir d'enfant, de la promesse d'un bonheur enfin mérité. A mesure que la pression monte, la frontière entre ambition et dérive morale s'effondre. Et le plus troublant, c'est que l'on continue de comprendre - voire de soutenir - Margo, même lorsqu'elle va beaucoup trop loin. Offre acceptée est un thriller psychologique sombre et mordant, une satire acérée de l'obsession de la réussite et du prix à payer pour appartenir à la bonne vie, au bon endroit, au bon moment.