Bâtards de princes

Traditionnellement, la qualification de "bâtard" rappelle la naissance hors mariage de celui ou de celle qui sont le fruit de l'inconduite sexuelle des parents. Longtemps perçue comme une déviance sociale et familiale, la bâtardise stigmatise l'enfant qui se retrouve entaché d'un defectus natalium. A cause de ce défaut originel, les bâtards sont, durant des siècles, exclus de l'héritage de leurs parents et des ordres sacrés. Pourtant, les bâtards nobles bénéficient d'une situation privilégiée dans le royaume de France à la fin du Moyen Age, sous l'impulsion des lignages dont ils sont issus. L'ouvrage propose une vision renouvelée de la bâtardise, considérée comme un objet d'histoire sociale, à partir d'un exemple précis : la "maison" ducale de Bourbon du XIVe au milieu du XVIe siècle. L'objectif est de comprendre les raisons pour lesquelles ce lignage a promu ses bâtards, hommes et femmes, tout en analysant les formes de cette promotion et ses limites. Les enfants naturels se singularisent par des langages identitaires qui les autorisent à se revendiquer du lignage paternel. Ils bénéficient d'un statut qui leur est propre : incorporés dans une parenté qui leur assure un rang social tout en les distinguant à travers les discours et les pratiques. Les bâtards concourent ainsi à la reproduction sociale de la famille. Par leurs fonctions, leur patrimoine ou leurs alliances, ils soutiennent les ambitions politiques des princes, dans un contexte de restructuration des rapports de force avec la royauté.