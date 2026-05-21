Bunny contre Monkey

Un jour, dans les bois calmes où vit Bunny et ses amis, débarque un singe complètement zinzin qui veut conquérir la forêt. Bunny et ses amis coulent une vie paisible dans leur forêt lorsque déboule un jour un singe dans une capsule spatiale. Résultat d'une expérience scientifique ratée, Monkey (le singe), pense avoir atterrit sur la lune et se met en marche pour conquérir toute la forêt. La guerre est déclarée ! Dans une succession de petites histoires courtes, Bunny et ses comparses Nunuche, l'écureuil cuisinier un peu bêta et Groin, le cochon sensible et tout aussi bêta, vont devoir redoubler d'ingéniosité face aux stratagèmes toujours aussi inventifs de Monkey pour leur casser les pieds.