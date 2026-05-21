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Nul ne reviendra pour nous

Premee Mohamed

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Que les cieux vous épargnent, alors que vous cheminerez aux côtés de femmes, enfants, journalistes, fonctionnaires, scientifiques... face à des divinités capricieuses, pactes maudits ou épidémies surnaturelles. Avec maîtrise, Premee Mohamed nous confronte aux pertes et aux abandons, réveille des monstruosités folkloriques ou des entités cosmiques et questionne nos certitudes sur la trame du réel. Chacune de ces nouvelles travaille l'esprit humain de doute et d'indicible, s'emparant pour mieux les réactualiser de nombreux motifs du genre fantastique et horrifique. Accrochez-vous bien pour ces dix-sept voyages où nul ne vous viendra en aide. Traduit de l'anglais par Marie Surgers. "Aussi terrifiant que délicieux". Publisher's Weekly "Impressionnante anthologie qui nous démontre le talent d'une autrice au plus haut de son art, tout autant qu'un livre qui s'empare pleinement des possibilités offertes par les genres de la fiction spéculative". Locus PRIX WORLD FANTASY

Par Premee Mohamed
Chez L'Atalante Editions

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Auteur

Premee Mohamed

Editeur

L'Atalante Editions

Genre

Science-fiction

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Nul ne reviendra pour nous

Premee Mohamed trad. Marie Surgers

Paru le 21/05/2026

336 pages

L'Atalante Editions

22,50 €

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