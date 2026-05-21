La gardienne des concubines Tome 8

Trahisons et suspicions au harem des illusions. Entre la tentative d'empoisonnement de dame Kenhi et les soupçons entourant la " princesse " Reigetsu, comment mettre un terme aux scandales qui secouent la cour intérieure ? Yuran n'a pas le moindre indice sur ce qui se passe et, pour ne rien arranger, son couple vacille... Elle se retrouve alors au pied du mur. Qui viendra la sauver ? Dans ce huitième volume, les liens au sein du harem se tissent pour ouvrir de nouvelles voies !