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La gardienne des concubines Tome 8

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto, Izumi

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Trahisons et suspicions au harem des illusions. Entre la tentative d'empoisonnement de dame Kenhi et les soupçons entourant la " princesse " Reigetsu, comment mettre un terme aux scandales qui secouent la cour intérieure ? Yuran n'a pas le moindre indice sur ce qui se passe et, pour ne rien arranger, son couple vacille... Elle se retrouve alors au pied du mur. Qui viendra la sauver ? Dans ce huitième volume, les liens au sein du harem se tissent pour ouvrir de nouvelles voies !

Par Aki Shikimi, Shiori Hiromoto, Izumi
Chez Mana books

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Auteur

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto, Izumi

Editeur

Mana books

Genre

Shojo/fille

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La gardienne des concubines Tome 8

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto, Izumi trad. Amira Zegrour

Paru le 21/05/2026

Mana books

7,95 €

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Scannez le code barre 9791035508821
9791035508821
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