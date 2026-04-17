La cuisine du Sud-Ouest

Le Sud-Ouest cultive un art de vivre unique en France, célèbre bien au-delà de nos frontières. Ici, entre Bordeaux et Toulouse, en passant par le littoral atlantique, le Périgord, l'Agenais, les Landes ou les Pyrénées, la gastronomie est savoureuse. Elle est issue des produits d'un terroir exceptionnel, d'une nature généreuse entre océan et terres fertiles, et d'une tradition très riche. Confit de canard, foie gras, entrecôte à la bordelaise, axoa basque, cèpes, cannelés : telles sont quelques-unes des recettes incontournables présentées de manière très accessible par Stéphanie Béraud-Sudreau. L'autrice sait cuisiner pour des tablées familiales et amicales. Elle a aussi su, depuis plusieurs années, s'adapter au changement des habitudes alimentaires. Des produits issus de l'agriculture locale, une consommation de viande plus raisonnables (mais de qualité ! ), des mets moins gras, l'accent mis sur les légumes, légumineuses et céréales : Stéphanie prend en compte ces nouvelles manières de cusiiner, tout en s'appuyant sur la tradition de bonne chère et de convivialité qui caractérise notre région.