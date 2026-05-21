Une petite dose de tremblement

Nos rêves nous appartiennent-ils vraiment ? Tout le monde rêve, mais ces rêves sont-ils les nôtres ? Qui contrôle nos pensées pendant notre sommeil ? Ginn, une jeune étudiante, fait des cauchemars terriblement perturbants mettant en scène un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Lorsqu'elle trouve un prospectus affichant sa photo et la question : " Avez-vous rêvé de cet homme ? ", elle se soumet à un entretien qui commence à déconstruire sa perception de la réalité. " Personne ne s'intéresse aux rêves des autres, dit-on. Montrez-leur ceci. Regardez-les ravaler leurs mots. Etonnamment illustré par Bailey, bâtit avec précision par Conrad, ce récit est aussi intime que l'intérieur de vos paupières et aussi effrayant que de les ouvrir et de découvrir que vos yeux ont disparu". Kieron Gillen ( The Wicked + The Divine, DIE )