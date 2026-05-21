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Leroy

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

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Découvrez Leroy, la version maléfique de Stitch, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Leroy aka l'expérience 629, le clone redoutable de Stitch créé par le Dr Jumba Jookiba ! Grâce à un pas à pas clair et illustré, réalisez vous-même ce papertoy de Leroy, avec ses griffes acérées, ses dents menaçantes et son regard machiavélique. Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à découper, plier et assembler votre modèle pour donner vie à Leroy, prêt à semer le chaos dans votre chambre ! Une activité de loisirs créatifs Disney, amusante et colorée, idéale pour les enfants, les familles et tous les fans de Lilo & Stitch qui n'ont pas froid aux yeux.

Par Walt disney compagny The, Tougui, Disney
Chez 404 Editions

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Auteur

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

Editeur

404 Editions

Genre

Papier et carton

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Leroy

Walt disney compagny The, Tougui, Disney

Paru le 21/05/2026

32 pages

404 Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9791032410882
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