Découvrez Leroy, la version maléfique de Stitch, en papertoy ! Suivez les instructions et construisez facilement Leroy aka l'expérience 629, le clone redoutable de Stitch créé par le Dr Jumba Jookiba ! Grâce à un pas à pas clair et illustré, réalisez vous-même ce papertoy de Leroy, avec ses griffes acérées, ses dents menaçantes et son regard machiavélique. Tout est inclus, il ne vous reste plus qu'à découper, plier et assembler votre modèle pour donner vie à Leroy, prêt à semer le chaos dans votre chambre ! Une activité de loisirs créatifs Disney, amusante et colorée, idéale pour les enfants, les familles et tous les fans de Lilo & Stitch qui n'ont pas froid aux yeux.