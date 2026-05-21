Fatigue chronique, prise de poids, glycémie instable, inflammation silencieuse, troubles cardiovasculaires... Derrière ces déséquilibres se cache un acteur central : le métabolisme. On ne peut rien réparer durablement sans s'occuper de lui. Il gère tout ce qui est important : énergie, silhouette, glucose, cholestérol, sommeil, hormones, immunité, transit intestinal, bref, notre vitalité en général. Au menu : - Pourquoi tout commence par le métabolisme, et comment il influence durablement la santé ; - Comprendre l'inflammation métabolique silencieuse, l'apaiser par l'alimentation ; - Les piliers de la cuisine métabolique : fibres, bons gras, protéines de qualité et micronutriments protecteurs ; - 500 recettes santé métabolique, faciles, rassasiantes et anti-inflammatoires, avec plus de 35 aliments champions, expliqués. 500 recettes pour booster votre métabolisme Le Dr Pierre Nys est endocrinologue-nutritionniste, ex-attaché des Hôpitaux de Paris. Il est spécialiste de l'Index Glycémique et auteur de nombreux titres aux éditions Leduc, dont Et si c'était le pancréas ? , L'alimentation qui change tout ! et Incroyables hormones.