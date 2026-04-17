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Je découvre le macramé

Léa Louvet

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+ de 15 projets merveilleux Une partie technique détaillée pour apprendre les noeuds de base du macramé. 15 projets créatifs pas-à-pas pour mettre en application la partie technique. Des astuces en vidéos. A travers cet ouvrage, découvre et apprends à réaliser de chouettes projets en macramé ! Au programme, tu découvriras une liste détaillée du matériel et une partie technique pas-à-pas, dans laquelle je te livre tous mes conseils pour te familiariser avec les noeuds de base du macramé et des astuces pour embellir tes créations. Grâce à 15 tutoriels pas-à-pas, réalise dans une seconde partie, tous tes projets préférés ! Tu parviendras à fabriquer ta décoration de Noël, à créer tes accessoires ou à réaliser des décorations pour ta chambre ! Le macramé ne laisse aucune limite à ton imagination !

Par Léa Louvet
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

Léa Louvet

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Bricolage et création

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Je découvre le macramé

Léa Louvet

Paru le 17/04/2026

96 pages

Les Editions de Saxe

11,90 €

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Scannez le code barre 9782756542508
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