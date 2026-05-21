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La chronique universelle

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La Weltchronik de Hartmann Schedel - ou La Chronique universelle (mieux connue aujourd'hui sous le nom de Chronique de Nuremberg, d'après la ville allemande où elle a vu le jour) - fut une oeuvre encyclopédique absolument révolutionnaire et, à son époque, le livre le plus somptueusement illustré jamais imprimé en Europe. A la fois ouvrage de référence historique et inventaire contemporain de la culture urbaine de la fin du XVe siècle, cette Chronique exerça une influence notable sur l'histoire culturelle, ecclésiastique et intellectuelle du Moyen Age. Elle est surtout remarquable par son grand nombre de gravures sur bois (plus de 1800) représentant des épisodes bibliques, des " monstruosités " humaines, des portraits de rois, reines, saints et martyrs, des illustrations allégoriques de miracles et des vues de nombreuses villes " modernes ", dont plusieurs n'avaient jamais fait l'objet d'une telle documentation auparavant. Aujourd'hui, les exemplaires de la Chronique peuvent atteindre jusqu'à 200 000 euros. Pour cette édition, nous nous sommes procurés une copie coloriée à la main fidèle en tous points à l'original et en avons réalisé un fac-similé complet d'une qualité exceptionnelle. Et pour ceux qui ne lisent pas l'allemand ancien, l'ouvrage contient aussi des résumés des principales histoires pour se repérer facilement et apprécier pleinement ce véritable chef-d'oeuvre historique.

Par Taschen
Chez Taschen

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Auteur

Taschen

Editeur

Taschen

Genre

Travail du bois

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La chronique universelle

Taschen

Paru le 11/06/2026

740 pages

Taschen

35,00 €

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