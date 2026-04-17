Le Nil est le berceau de l'humanité. A peu de distance d'une de ses sources, on a découvert ce qui subsistait de Lucy, notre plus ancienne ancêtre connue. Et, en descendant le fleuve, surgissent les fascinants vestiges de l'Egypte des pharaons. Depuis des millénaires, le Nil est l'axe autour duquel s'est écrite une histoire exceptionnelle, mêlant Afrique et Méditerranée. Sur ses rives ont vécu des figures devenues légendaires : Moïse, Akhenaton, Ramsès II, Alexandre le Grand, Cléopâtre... Et plus près de nous, Bonaparte, Champollion, Naguib, Nasser ou Sadate. L'histoire du Nil racontée par Bernard Nantet se lit comme le récit d'un voyage passionnant au coeur de civilisations où nous retrouvons nos origines et les splendeurs de notre passé.