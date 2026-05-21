TDAH, les solutions alimentaires

Osez cuisiner pour bien manger Nourrir le cerveau. Le traitement le plus approprié du trouble neurologique qu'est le TDAH est une combinaison d'approches qui prônent l'hygiène de vie et l'alimentation. Grâce à ce livre, sachez quoi cuisiner - c'est facile - pour prendre le contrôle de l'alimentation de votre enfant et de sa santé. Découvrez 55 recettes. Le TDAH engendre des comportements alimentaires peu favorables à l'équilibre nutritionnel, ce qui affecte le fonctionnement cérébral et augmente l'intensité des symptômes. Il est donc important de sortir de ce cercle vicieux. Cuisinez vous-même les repas de votre enfant : c'est facile. Et dégustez-les avec lui. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : yogourt glacé au granola, soupe au poulet et à l'orzo, pizzas du capitaine Crochet, tofu général Tao, poulet rôti à la portugaise, côtes levées au four, bananes-sucettes enrobées de chocolat. Grâce à ce guide : - démystifiez le TDAH et apprenez à en atténuer les symptômes tout en comblant les besoins nutritionnels de votre enfant ; - modifiez facilement son alimentation en suivant les recommandations simples et les nombreux conseils pratiques ; - planifiez les repas et les collations en suivant les menus proposés.