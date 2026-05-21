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#Roman francophone

Merveilleux abandon

Thé armelle De, Gavrian zoé Le, Armelle de Thé

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Un témoignage authentique et bouleversant sur l'adoption et la quête d'identité. 27 juin 1967. Sur une table de maternité, une petite fille vient au monde. Abandonnée, oubliée dans un orphelinat, personne ne la réclame. Adoptée tardivement, élevée entre bonnes manières et non-dits, elle devient exactement ce qu'on attend d'elle. Pendant cinquante ans, Armelle de Thé a tenu. Jusqu'au jour où... Cash, drôle, bouleversant, ce récit ose donner la parole au foetus et au nourrisson qu'elle a été. Au fil de ce retour à soi, une vérité s'impose : la blessure d'abandon, chacun la porte. Un deuil, une séparation, un licenciement - les formes sont singulières, la souffrance est universelle. Et toujours la même question : qui suis-je, maintenant que j'ai perdu ce qui me définit ? Que devra abandonner Armelle de Thé pour rejoindre cet être premier, vierge de toute injonction, et habiter enfin toutes les richesses qu'il porte en lui ? Et vous, seriez-vous prêt à vous abandonner à la vie pour retrouver cet être que vous étiez avant que le monde le façonne ? L'abandon n'est pas un désastre, c'est un véritable cadeau.

Par Thé armelle De, Gavrian zoé Le, Armelle de Thé
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Thé armelle De, Gavrian zoé Le, Armelle de Thé

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Littérature française

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Merveilleux abandon

Thé armelle De, Gavrian zoé Le, Armelle de Thé

Paru le 11/06/2026

256 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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