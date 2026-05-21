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1000 hacks naturels express pour briller quand t'as la flemme, la crève ou un date dans 30 minutes

Citybotanist kader B., Kader B.

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1000 remèdes santé et beauté pour adultes dépassés qui ont besoin de briller même un lendemain de soirée ! Tu en as marre de ton crâne qui joue du tambour en fin de journée, d'avoir le ventre gonflé après chaque festin, ou encore de ressembler à un panda fatigué dès le réveil ? Tu te demandes que faire, quoi prendre et quoi manger pour lutter contre ces maux du quotidien ? Recherche dans l'abécédaire l'ennui qui te concerne (que tu veuilles booster ta digestion après une raclette, retrouver du glow après quatre heures de sommeil ou stopper un coup de stress en 90 secondes, tout y est) et découvre de multiples hacks naturels pour le contrer rapidement et facilement, avec ce que tu as sous la main ! Les remèdes ne demandent en prime que 20 % d'effort pour 80 % de résultats ! L'expertise de Kader, son humour irrésistible et son approche zéro chichi t'inciteront enfin à passer à l'action. Prendre soin de toi sans trop te prendre au sérieux, telle sera ta nouvelle devise !

Par Citybotanist kader B., Kader B.
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Citybotanist kader B., Kader B.

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Cosmétiques, coiffure

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1000 hacks naturels express pour briller quand t'as la flemme, la crève ou un date dans 30 minutes

Citybotanist kader B., Kader B.

Paru le 21/05/2026

335 pages

Editions Jouvence

19,95 €

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