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Swing !

Sem, Franck Guyon

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Illustrateur, caricaturiste, affichiste et publiciste, Sem (1863-1934) est l'auteur d'une trentaine d'albums et d'innombrables dessins destinés à des titres de presse comme Le Rire, Le Figaro, L'Illustration, Le cri de Paris, etc. etc. C'est la vie mondaine et ses usages qui offriront à Sem la matière première à l'exercice de son talent : une esthétique de la caricature, repérable entre toutes, et que les dessins réunis ici sont les parfaits représentants, en ce qu'ils saisissent la vie même au cours de fêtes, de bals ou de soirées, en ce qu'elle peut avoir de comique et de ridicule, de dérisoire et de touchant. Toutefois, ne nous y trompons pas, ces dessins ne sont pas dessins de corps qui dansent. Ce qui danse en ces pages, ce sont les dessins eux-mêmes, le trait de Sem, incomparablement. La fête y bat son plein et ça tourne et se tord, se déhanche et virevolte. A qui mieux mieux, voilà qui jerk, qui rock et qui roll, qui swing. Le spectacle est grandiose. Nous y voilà conviés.

Par Sem, Franck Guyon
Chez Editions Marguerite Waknine

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Auteur

Sem, Franck Guyon

Editeur

Editions Marguerite Waknine

Genre

Dessin

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Swing !

Sem, Franck Guyon

Paru le 22/05/2026

56 pages

Editions Marguerite Waknine

10,00 €

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