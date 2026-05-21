Pour fuir le mariage, une jeune femme se coupe les cheveux, prend l'habit masculin et entre au monastère. Elle y mène la vie d'un moine, et chacun la tient pour un modèle de ferveur. Pourtant, le trouble s'élève : on l'accuse d'avoir séduit une femme et de l'avoir mise enceinte. Bannie de la communauté, elle endure la pénitence qui lui est imposée. Ce n'est qu'au moment de sa mort que son corps dévoile la vérité : elle était femme. De tels récits appartiennent à une tradition hagiographique qui remonte à l'époque byzantine et connaît une forte réapparition au xiiie siècle, dans les grands légendiers. L'un des plus célèbres est La Légende dorée de Jacques de Voragine, qui a circulé dans plus de mille manuscrits et qui a été traduite dans de nombreuses langues européennes. Ce livre explore sept vies de saintes trans, telles qu'elles apparaissent dans la tradition française de La Légende dorée. Il montre comment le franchissement de genre devient, dans ces textes, un chemin vers la grâce. A la croisée de la théologie médiévale, des littératures hagiographiques et des études de genre, Le trouble et la grâce restitue à ces récits leur profondeur spirituelle et leur puissance symbolique.