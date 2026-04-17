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Procès contre les animaux

Emile Agnel

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Voilà qui ne manque pas de singularité. Avocat, philologue et littérateur, Emile Agnel (1810-1882) est l'auteur notamment d'Observations sur la prononciation et le langage rustique des environs de Paris, d'un Code des propriétaires et locataires de maison, ou encore d'une nouvelle intitulée Thérèse. Mais des ouvrages signés Emile Agnel, la postérité n'a retenu vraiment qu'un seul titre : Procès contre les animaux. On y trouve recensé un ensemble de procès intentés à des animaux au cours du Moyen Age. Des animaux que l'on tient pour responsables et coupables de délits et de crimes, et contre lesquels on engage, en bonne et due forme, des procès, comme on le ferait pour des personnes morales et sujets de devoir et de droit. Ainsi se retrouvent à la barre bovins, ovins, équidés, rongeurs, insectes... Ce sont là des procès qui pourraient, à première vue, prêter à sourire. Pourtant, sans doute, doivent-ils nous interpeller sur les manières que nous avons eues, que nous avons, et que nous aurons de considérer et de concevoir nos relations avec le vivant, avec ces proches (et pourquoi ne pas dire ces prochains) que sont pour nous les animaux.

Par Emile Agnel
Chez Editions Marguerite Waknine

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Auteur

Emile Agnel

Editeur

Editions Marguerite Waknine

Genre

Insectes

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Procès contre les animaux

Emile Agnel

Paru le 05/06/2026

50 pages

Editions Marguerite Waknine

10,00 €

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