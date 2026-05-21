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Que se passe-t-il dans mon corps ?

Elisabeth Raith-Paula

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Un guide clair, agréable à lire car richement illustré et très accessible pour mieux connaître le cycle menstruel et faire de cette connaissance un véritable outil de prévention. Les différentes options de contraception sont également bien présentés. Forte de ses connaissances médicales et de la conviction que celle qui connaît et comprend son corps se sent plus facilement à l'aise et se respecte, Elisabeth Raith-Paula décrit dans ce livre le déroulement d'un cycle menstruel avec précision, naturel et simplicité. Un outil de prévention positif contre les abus et les comportements à risque. Elisabeth Raith-Paula est née en 1955 à Munich. Elle et a rédigé sa thèse de médecine sur les " moyens modernes de planification familiale naturelle " et a été surprise de constater le peu de connaissances que les femmes avaient de leur propre corps et de leur fertilité. A son initiative, le " CycloShow " est né en 1999 en Allemagne et le projet a été présenté 18000 fois à plus de 330000 enfants, parents et enseignants. Le concept s'est étendu à cinq pays, avec plus de 500 animatrices qui présentent le CycloShow dans les écoles, les institutions, les paroisses et divers centres de jeunes, de même qu'en privé.

Par Elisabeth Raith-Paula
Chez Favre

|

Auteur

Elisabeth Raith-Paula

Editeur

Favre

Genre

Troubles féminins

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Que se passe-t-il dans mon corps ?

Elisabeth Raith-Paula

Paru le 21/05/2026

160 pages

Favre

24,00 €

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