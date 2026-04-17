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Escape Game mortel

Adam Cece

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Ils ouvrent les yeux dans une pièce sans fenêtre. Quatre ados, une porte, un écran qui décompte. Soixante minutes plus tard, une autre salle les attend. Blanche ou noire. Rouge ou verte. Chaque pas est un choix, chaque énigme une mise à l'épreuve. Quand la fumée envahit la pièce, il faut avancer. Quand le jeu demande de tenir, il faut décider qui lâchera. "Echec et mat mortel" est un thriller d'escape room où l'on gagne avec la tête et l'on perd avec le coeur. On croit jouer contre un labyrinthe, on découvre que l'adversaire est en nous. Entre les murs de ce "Game of Mirrors", qui tire les ficelles et pourquoi ont-ils été choisis ? La réponse pourrait être plus terrifiante que le jeu lui-même.

Par Adam Cece
Chez Editions Elysande

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Auteur

Adam Cece

Editeur

Editions Elysande

Genre

Suspense

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Escape Game mortel

Adam Cece trad. Nicolas Matsukevich

Paru le 17/04/2026

330 pages

Editions Elysande

19,90 €

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