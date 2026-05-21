Mes multi coloriages en folie !

Un concentré de mignonnerie à mettre en couleur, issu de l'univers adorable de Mini-verse, nouvelle licence aux Livres du Dragon d'Or surfant sur la tendance du miniature ! Bienvenue chez Miniverse, un monde cosy, coloré et ultra créatif où chaque détail compte. Ce livre de coloriages tendance propose un contenu ultra cute, gourmand, et plein de surprises, parfait pour se détendre en coloriant grâce à ce monde tout mignon ! A découvrir aussi : le livre des maxi stickers Miniverse !