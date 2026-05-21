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Mes multi coloriages en folie !

Dragon d'or, Entertainment Mga

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Un concentré de mignonnerie à mettre en couleur, issu de l'univers adorable de Mini-verse, nouvelle licence aux Livres du Dragon d'Or surfant sur la tendance du miniature ! Bienvenue chez Miniverse, un monde cosy, coloré et ultra créatif où chaque détail compte. Ce livre de coloriages tendance propose un contenu ultra cute, gourmand, et plein de surprises, parfait pour se détendre en coloriant grâce à ce monde tout mignon ! A découvrir aussi : le livre des maxi stickers Miniverse !

Par Dragon d'or, Entertainment Mga
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or, Entertainment Mga

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mes multi coloriages en folie !

Dragon d'or, Entertainment Mga

Paru le 21/05/2026

48 pages

Les Livres du Dragon d'Or

6,95 €

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