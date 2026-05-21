Français 4e

Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en français ! Un cahier de révision et d'entraînement qui aborde tous les points clés du programme de français à travers des exercices progressifs et guidés. La méthodologie est abordée pas à pas, des cartes mémos sont proposées pour permettre à l'élève d'assimiler les différentes leçons et de progresser tout au long de l'année ! En bonus, des quiz en ligne sont proposés en accès gratuit via un QR code.