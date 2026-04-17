Maria est persuadée que son père, Tom Basile, la déteste. Comme elle doit passer les vacances d'été chez lui dans la communauté de Pimitshuan, elle se sent piégée. Mais sa rencontre avec Kukuminash, une aînée pour le moins étrange, et une pluie tout aussi insolite de flocons de pollen la feront basculer à l'époque de son père adolescent, au coeur d'un événement tragique qui marquera toute la communauté. Un roman où la colère et la révolte adolescentes cèdent la place à l'ouverture du coeur. Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh, Moira-Uashteskun Bacon s'inspire de sa propre jeunesse, en communauté et en milieu urbain, pour écrire. Lorsque sa tête n'est pas hantée par les personnages de ses histoires, Moira partage sa passion en animant des ateliers d'écriture pour les enfants à Montréal. En 2023, son premier roman, Envole-toi, Mikun, lui a valu d'être finaliste à plusieurs prix littéraires. L'amie de mon père est son deuxième roman.