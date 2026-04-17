Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée jeunesse

L'amie de mon père

Moira-Uashteskun Bacon, Uashteskun

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Maria est persuadée que son père, Tom Basile, la déteste. Comme elle doit passer les vacances d'été chez lui dans la communauté de Pimitshuan, elle se sent piégée. Mais sa rencontre avec Kukuminash, une aînée pour le moins étrange, et une pluie tout aussi insolite de flocons de pollen la feront basculer à l'époque de son père adolescent, au coeur d'un événement tragique qui marquera toute la communauté. Un roman où la colère et la révolte adolescentes cèdent la place à l'ouverture du coeur. Pekuakamiulnu de Mashteuiatsh, Moira-Uashteskun Bacon s'inspire de sa propre jeunesse, en communauté et en milieu urbain, pour écrire. Lorsque sa tête n'est pas hantée par les personnages de ses histoires, Moira partage sa passion en animant des ateliers d'écriture pour les enfants à Montréal. En 2023, son premier roman, Envole-toi, Mikun, lui a valu d'être finaliste à plusieurs prix littéraires. L'amie de mon père est son deuxième roman.

Par Moira-Uashteskun Bacon, Uashteskun
Chez Editions Dépaysage

|

Auteur

Moira-Uashteskun Bacon, Uashteskun

Editeur

Editions Dépaysage

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'amie de mon père par Moira-Uashteskun Bacon, Uashteskun

Commenter ce livre

 

L'amie de mon père

Moira-Uashteskun Bacon, Uashteskun

Paru le 17/04/2026

180 pages

Editions Dépaysage

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387091208
9782387091208
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.