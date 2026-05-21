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Anglais 6e

Emilie Martin-Neute, Xxx

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Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en anglais ! Ce cahier de révision accompagne votre enfant tout au long de l'année : il reprend tous les points clés du programme d'anglais grâce à des fiches de civilisation et un lexique illustré. En bonus : 150 exercices progressifs en ligne, accessibles gratuitement en scannant un QR code. - Des leçons détaillant les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison essentielles à la maîtrise de la langue anglaise. - Du vocabulaire illustré et les conseils de compréhension orale. - Des exercices d'entraînement progressifs pour tester ses connaissances et s'exercer sur les difficultés, avec des défis d'écriture. - Des cartes mentales colorées pour favoriser la mémorisation. S'entraîner et progresser sur les points clés du programme ! Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage et un dictionnaire vocal accessible via un QR code

Par Emilie Martin-Neute, Xxx
Chez Rue des Ecoles

|

Auteur

Emilie Martin-Neute, Xxx

Editeur

Rue des Ecoles

Genre

Anglais 6e

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Anglais 6e

Emilie Martin-Neute, Xxx

Paru le 21/05/2026

64 pages

Rue des Ecoles

6,95 €

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Scannez le code barre 9782820819475
9782820819475
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