Anglais 6e

Un cahier pour s'entraîner, consolider les notions vues en classe et réussir en anglais ! Ce cahier de révision accompagne votre enfant tout au long de l'année : il reprend tous les points clés du programme d'anglais grâce à des fiches de civilisation et un lexique illustré. En bonus : 150 exercices progressifs en ligne, accessibles gratuitement en scannant un QR code. - Des leçons détaillant les règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison essentielles à la maîtrise de la langue anglaise. - Du vocabulaire illustré et les conseils de compréhension orale. - Des exercices d'entraînement progressifs pour tester ses connaissances et s'exercer sur les difficultés, avec des défis d'écriture. - Des cartes mentales colorées pour favoriser la mémorisation. S'entraîner et progresser sur les points clés du programme ! Avec tous les corrigés en fin d'ouvrage et un dictionnaire vocal accessible via un QR code