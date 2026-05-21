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Interprétation transactionnelle relativiste de la mécanique quantique

Ruth e. Kastner, Ruth-E Kastner

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Offrant un exposé complet de l'interprétation transactionnelle (TI) de la mécanique quantique, ce livre éclaire sous un nouveau jour des problèmes de longue date en théorie quantique, tels que la signification physique de la "Règle de Born" pour les probabilités des résultats de mesure, et démontre la capacité de TI à résoudre le problème de la mesure en mécanique quantique. Il fournit des réfutations robustes aux diverses objections et contestations à TI, comme le défi d'incohérence de Maudlin, et étend explicitement TI dans le domaine relativiste, apportant un nouvel éclairage sur la compatibilité fondamentale de TI avec la théorie de la relativité et la signification des "particules virtuelles" . Il innove dans les approches d'interprétation de la théorie quantique et présente une nouvelle image ontologique convaincante de la réalité quantique. Cet ouvrage est destiné aux chercheurs et étudiants intéressés par la philosophie de la physique et l'interprétation de la mécanique quantique. "L'interprétation transactionnelle de la mécanique quantique repose sur la profonde intuition que la théorie quantique peut être considérée comme décrivant un monde de possibilités qui se trouve sous notre monde ordinaire ressenti comme réel". Professeur George Ellis, Université du Cap "Ce livre offre une description précise du problème d'interprétation en mécanique quantique et un argument convaincant selon lequel l'interprétation transactionnelle relativiste en est la solution". Dr. Dean S. Hartley III, Hartley Consulting, Oak Ridge

Par Ruth e. Kastner, Ruth-E Kastner
Chez EDP Sciences

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Auteur

Ruth e. Kastner, Ruth-E Kastner

Editeur

EDP Sciences

Genre

Mécanique quantique

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Interprétation transactionnelle relativiste de la mécanique quantique

Ruth e. Kastner, Ruth-E Kastner trad. Alain Georges

Paru le 21/05/2026

290 pages

EDP Sciences

59,00 €

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