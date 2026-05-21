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#Bande dessinée jeunesse

Last kiss of summer

Jessica Felleman

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SORTIE MONDIALE - L'événement de l'été 2026 ! L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks, la version classique sera disponible avec la tranche blanche. Moi, Luke Tisdale, Je serai toujours là pour Sera Watkins qui m'a sauvé la vie. Moi, Sera Watkins, Je serai toujours là pour Luke Tisdale, qui possède une partie de mon coeur. Une romance digne des plus grandes histoires d'amour pour les fans de Nos étoiles contraires, Et ils meurent tous les deux à la fin et Mille baisers pour un garçon. Rien ne peut séparer deux coeurs liés à jamais.

Par Jessica Felleman
Chez Michel Lafon

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Auteur

Jessica Felleman

Editeur

Michel Lafon

Genre

Romans, témoignages & Co

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Last kiss of summer

Jessica Felleman

Paru le 21/05/2026

368 pages

Michel Lafon

19,95 €

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Scannez le code barre 9782749963846
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