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Melty whiteout

Nikke Taino

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Après cinq années d'absence, le jeune acteur prodige très populaire Masaki Hayasaka retourne dans le petit théâtre "Machinaka" de ses débuts, dirigé par le scénariste et metteur en scène Tatsuhiko Kunishi. Ayant perdu sa voix, c'est chez Tatsuhiko que Masaki vient soudain se réfugier. Voyant son ami s'éterniser chez lui, Tatsuhiko décide de le ramener dans son appartement, sans savoir que cet événement pousserait Masaki à l'embrasser un peu plus tard ! Les joues mouillées par les larmes, Masaki l'embrasse longuement comme cramponné à ses lèvres. Tatsuhiko l'embrasse de plus belle, comme si ses sentiments venaient d'éclater au grand jour.

Par Nikke Taino
Chez Boy's Love Editions

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Auteur

Nikke Taino

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

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Melty whiteout

Nikke Taino

Paru le 17/04/2026

224 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

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