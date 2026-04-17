Melty whiteout

Après cinq années d'absence, le jeune acteur prodige très populaire Masaki Hayasaka retourne dans le petit théâtre "Machinaka" de ses débuts, dirigé par le scénariste et metteur en scène Tatsuhiko Kunishi. Ayant perdu sa voix, c'est chez Tatsuhiko que Masaki vient soudain se réfugier. Voyant son ami s'éterniser chez lui, Tatsuhiko décide de le ramener dans son appartement, sans savoir que cet événement pousserait Masaki à l'embrasser un peu plus tard ! Les joues mouillées par les larmes, Masaki l'embrasse longuement comme cramponné à ses lèvres. Tatsuhiko l'embrasse de plus belle, comme si ses sentiments venaient d'éclater au grand jour.