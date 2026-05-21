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Espaces et société 197 - La rente locative ordinaire et ses espaces

Collectif, Ouvrage Collectif

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Ce dossier rassemble pour la première fois des travaux pluridisciplinaires francophones sur le patrimoine immobilier locatif privé et ses espaces. A partir de cas d'étude dans les métropoles, marchés tendus ou touristiques d'un côté, et les villes petites et moyennes ou les espaces ruraux en déclin de l'autre, il montre la variation des stratégies d'extraction de la rente locative par des propriétaires bailleurs ordinaires (individus et ménages) poussés par le délitement des Etats sociaux, la recherche d'une sécurisation de leur avenir et la néolibéralisation des politiques urbaines. Il interroge la production de l'espace par l'accumulation patrimoniale et la marchandisation des logements mis en location de longue durée. Les logiques des propriétaires et le quotidien des rapports locatifs apparaissent structurés par les incitations des acteurs privés et publics du marché locatif. La diversité méthodologique et les discussions théoriques du dossier interrogent la place de la rente locative ordinaire dans le mouvement global de financiarisation du logement ayant facilité l'inflation des loyers.

Par Collectif, Ouvrage Collectif
Chez Erès

|

Auteur

Collectif, Ouvrage Collectif

Editeur

Erès

Genre

Sociologie

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Espaces et société 197 - La rente locative ordinaire et ses espaces

Collectif, Ouvrage Collectif

Paru le 25/06/2026

Erès

29,00 €

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Scannez le code barre 9782749286938
9782749286938
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