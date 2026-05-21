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La Conspiration des ténèbres

Theodore Roszak

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" Excitant et aussi effrayant qu'un roman de Stephen King, La Conspiration des ténèbres a le pouvoir de terri ? er le plus novice des cinéphiles. " Bret Easton Ellis Los Angeles, début des années soixante. Dans une petite salle de cinéma, Jonathan Gates découvre l'oeuvre fascinante d'un metteur en scène expressionniste allemand, Max Castle. Génie ignoré, celui-ci a tourné une poignée de lms muets à Hollywood avant de tomber dans l'oubli et de disparaître mystérieusement. L'élucidation des mystères qui entourent la vie et l'oeuvre de Castle va devenir une véritable obsession pour Gates et son amie, l'intransigeante critique de cinéma Claire Swann. A l'issue d'une quête qui les mènera aux sommets de l'industrie cinématographique jusqu'au coeur d'une société secrète sur laquelle plane l'ombre des cathares, ils apprendront l'incroyable vérité sur ce maître des illusions que fut Max Castle en mettant au jour un terriant complot. Theodore Roszak nous offre ici un fabuleux thriller d'une intelligence et d'une érudition peu communes. Avec un sens magistral du romanesque, il tisse une toile machiavélique autour du pouvoir du cinéma et des images. Reconnu comme un véritable chef-d'oeuvre par une critique unanime et par les plus grands écrivains du genre, La Conspiration des ténèbres est un de ces romans que l'on n'oublie jamais. Déjà un classique. " On serait bien en peine de trouver meilleure lecture cet été. " Philippe Garnier, Libération " Emmenez ce livre le matin sur la plage et sachez que vous n'irez pas déjeuner, certainement pas dîner non plus. La Conspiration des ténèbres est hypnotique. On a du mal à s'en relever. " The Washington Post

Par Theodore Roszak
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Theodore Roszak

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Thrillers

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La Conspiration des ténèbres

Theodore Roszak trad. Edith Ochs

Paru le 28/05/2026

944 pages

Le Cherche Midi

26,90 €

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