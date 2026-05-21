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Former comme une série à succès

Sarah Akel

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Trop souvent, les apprenants oublient le contenu d'une formation au bout de quelques jours. Dans ce livre innovant, Sarah Akel propose de s'inspirer de la narration des séries en concevant chaque module de formation comme un épisode pour engager les apprenants et leur donner envie d'en savoir plus. Conçu comme une série, ce livre donne des conseils pratiques pour repenser ses contenus et les rendre plus captivants. A travers 40 épisodes concrets, Sarah Akel nous apprend à : -créer des personnages auxquels les apprenants peuvent s'identifier, -terminer les contenus par un cliffhanger pour maintenir l'attention, -varier les contextes et les formats pour consolider les apprentissages, -favoriser les échanges entre pairs pour faire apprendre ensemble. Faire travailler la prise de décisions grâce à Breaking Bad, le leadership grâce à Game of Thrones et House of Cards, la coordination grâce à La Casa de papel, la relation client avec Dix pour cent ou encore le mentorat avec Grey's Anatomy, telle est la proposition décoiffante de ce livre. Alors, prêt à bousculer tes contenus pour tenir ton auditoire en haleine ?

Par Sarah Akel
Chez ESF Editeur

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Auteur

Sarah Akel

Editeur

ESF Editeur

Genre

Formation

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Former comme une série à succès

Sarah Akel

Paru le 21/05/2026

234 pages

ESF Editeur

24,00 €

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Scannez le code barre 9782710148746
9782710148746
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