Ancien directeur du musée de Grenoble et du musée d'Orsay, l'historien de l'art Serge Lemoine, à l'origine de nombreuses expositions sur l'abstraction, n'a jamais cessé, depuis la fin des années 60, d'écrire sur son sujet de prédilection : l'art abstrait géométrique. Cet ouvrage rassemble les 400 textes consacrés à ce courant, de 1967 à nos jours. De nombreux articles sont consacrés à de grandes figures historiques telles que Mondrian, Schwitters, Van Doesburg ou, en France, François Morelet ou Aurelie Nemours. Ils reviennent sur des mouvements tels que le cinétisme, le purisme ou le minimal Art et leurs principaux acteurs, ou soulignent l'émergence des scènes spécifiques, en Allemagne, en Amérique latine, et encore de groupements tels que Zero ou le GRAV. En trente chapitres, Serge Lemoine explore les enjeux théoriques et plastiques de l'abstraction géométrique, tout en mettant en lumière la diversité des pratiques qui ont façonné ce langage, aussi bien en peinture et sculpture qu'en architecture avec Mies van der Rohe et Gropius, ou dans le design. Un cahier iconographique de près de 130 oeuvres accompagne ce recueil de textes, offrant une riche déambulation visuelle à travers les grandes étapes et les multiples expressions de l'abstraction géométrique.