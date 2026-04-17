Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

L'Art abstrait géométrique

Serge Lemoine

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ancien directeur du musée de Grenoble et du musée d'Orsay, l'historien de l'art Serge Lemoine, à l'origine de nombreuses expositions sur l'abstraction, n'a jamais cessé, depuis la fin des années 60, d'écrire sur son sujet de prédilection : l'art abstrait géométrique. Cet ouvrage rassemble les 400 textes consacrés à ce courant, de 1967 à nos jours. De nombreux articles sont consacrés à de grandes figures historiques telles que Mondrian, Schwitters, Van Doesburg ou, en France, François Morelet ou Aurelie Nemours. Ils reviennent sur des mouvements tels que le cinétisme, le purisme ou le minimal Art et leurs principaux acteurs, ou soulignent l'émergence des scènes spécifiques, en Allemagne, en Amérique latine, et encore de groupements tels que Zero ou le GRAV. En trente chapitres, Serge Lemoine explore les enjeux théoriques et plastiques de l'abstraction géométrique, tout en mettant en lumière la diversité des pratiques qui ont façonné ce langage, aussi bien en peinture et sculpture qu'en architecture avec Mies van der Rohe et Gropius, ou dans le design. Un cahier iconographique de près de 130 oeuvres accompagne ce recueil de textes, offrant une riche déambulation visuelle à travers les grandes étapes et les multiples expressions de l'abstraction géométrique.

Par Serge Lemoine
Chez Norma

|

Auteur

Serge Lemoine

Editeur

Norma

Genre

Histoire de l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Art abstrait géométrique par Serge Lemoine

Commenter ce livre

 

L'Art abstrait géométrique

Serge Lemoine

Paru le 22/05/2026

784 pages

Norma

65,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376661177
9782376661177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.