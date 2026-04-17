Quand une jeune femme déprimée ne parvient plus à joindre les deux bouts et décide que le monde se porterait bien mieux sans elle, Aroa, la Magical Girl des prédictions, apparaît sous ses yeux pour lui révéler sa destinée : elle est l'Elue, celle qui deviendra la plus puissante Magical Girl de tous les temps ! Elle découvre alors un univers fantastique et merveilleux mais rien ne semble gagné d'avance : pour réaliser la prophétie et déclencher ses pouvoirs, il faut s'en sentir digne... Si elle veut sauver le monde de la catastrophe qui l'attend, l'apprentie Magical Girl devra compter sur Aroa pour affronter les menaces qui planent sur la Terre. Park Seolyeon réinvente la figure de la Magical Girl et l'expose aux défis du monde actuel pour nous livrer une aventure décalée, une romance douce et un roman d'apprentissage sur les difficultés du passage à l'âge adulte.