Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Magical Girl

Seolyeon Park, Hyunji Yoon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand une jeune femme déprimée ne parvient plus à joindre les deux bouts et décide que le monde se porterait bien mieux sans elle, Aroa, la Magical Girl des prédictions, apparaît sous ses yeux pour lui révéler sa destinée : elle est l'Elue, celle qui deviendra la plus puissante Magical Girl de tous les temps ! Elle découvre alors un univers fantastique et merveilleux mais rien ne semble gagné d'avance : pour réaliser la prophétie et déclencher ses pouvoirs, il faut s'en sentir digne... Si elle veut sauver le monde de la catastrophe qui l'attend, l'apprentie Magical Girl devra compter sur Aroa pour affronter les menaces qui planent sur la Terre. Park Seolyeon réinvente la figure de la Magical Girl et l'expose aux défis du monde actuel pour nous livrer une aventure décalée, une romance douce et un roman d'apprentissage sur les difficultés du passage à l'âge adulte.

Par Seolyeon Park, Hyunji Yoon
Chez Aux Forges de Vulcain

|

Auteur

Seolyeon Park, Hyunji Yoon

Editeur

Aux Forges de Vulcain

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Magical Girl par Seolyeon Park, Hyunji Yoon

Commenter ce livre

 

Magical Girl

Seolyeon Park, Hyunji Yoon

Paru le 17/04/2026

160 pages

Aux Forges de Vulcain

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782373058703
9782373058703
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.