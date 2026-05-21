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Etat de Palestine : solution ou illusion ?

Arie Bensemhoun

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La guerre à Gaza a relégué Israël au ban des nations et ravivé de vieux anathèmes. Partout, les partisans de la solution à deux Etats réclament un "acte fort" pour "débloquer la situation" ? qu'ils croient trouver, comme la France devant l'Assemblée générale des Nations unies, dans la reconnaissance unilatérale d'un Etat palestinien. Leur logique est implacable : le blocage ne peut venir que d'Israël , la pression ne peut s'exercer que sur Israël , et du camp palestinien, il n'y aurait rien à attendre. Est-ce la réprobation d'Israël, le mépris des Palestiniens, l'aveuglement idéologique, ou l'insoutenable pesanteur du conformisme ? Peut-être tout cela à la fois. Une chose est sûre : en dédouanant l'un des camps de sa responsabilité historique et politique, on empêche toute approche rationnelle du conflit. On croit vouloir la paix , on entretient, en réalité, les conditions de la haine.

Par Arie Bensemhoun
Chez David Reinharc Editions

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Auteur

Arie Bensemhoun

Editeur

David Reinharc Editions

Genre

Conflit israélo-palestinien

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Etat de Palestine : solution ou illusion ?

Arie Bensemhoun

Paru le 11/06/2026

210 pages

David Reinharc Editions

22,90 €

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