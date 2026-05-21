Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Greedy Bastards

Lily Velz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un millionnaire assassiné, une sugar baby accusée, et des secrets enfouis dans les alcôves dorées où les corps se monnayent et les coupables portent des costumes trois-pièces. Quand le magnat de l'immobilier Paul Weber est retrouvé assassiné à Majorque, la capitaine Bonnie Lacour quitte Paris pour mener l'enquête. Très vite, derrière les façades immaculées des villas somptueuses, elle découvre un réseau opaque de sugar baby, où de jeunes femmes monnayent leurs charmes auprès d'hommes fortunés. Au coeur de cette toile, un nom revient : Loïc de Bréhant. Patron d'un hôtel de luxe, au charme aussi irrésistible que déroutant, il fait vaciller les repères de Bonnie dès leur première rencontre. A mesure que les indices s'accumulent, une vérité troublante émerge : Loïc pourrait être lié au meurtre... Entre attirance interdite, mensonges et zones d'ombre, elle sent le piège se refermer. Pour Bonnie, une question devient obsédante : Loïc est-il l'allié qu'elle espère... ou un homme à craindre ?

Par Lily Velz
Chez New rules

|

Auteur

Lily Velz

Editeur

New rules

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Greedy Bastards par Lily Velz

Commenter ce livre

 

Greedy Bastards

Lily Velz

Paru le 21/05/2026

288 pages

New rules

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488109260
9782488109260
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.