Greedy Bastards

Un millionnaire assassiné, une sugar baby accusée, et des secrets enfouis dans les alcôves dorées où les corps se monnayent et les coupables portent des costumes trois-pièces. Quand le magnat de l'immobilier Paul Weber est retrouvé assassiné à Majorque, la capitaine Bonnie Lacour quitte Paris pour mener l'enquête. Très vite, derrière les façades immaculées des villas somptueuses, elle découvre un réseau opaque de sugar baby, où de jeunes femmes monnayent leurs charmes auprès d'hommes fortunés. Au coeur de cette toile, un nom revient : Loïc de Bréhant. Patron d'un hôtel de luxe, au charme aussi irrésistible que déroutant, il fait vaciller les repères de Bonnie dès leur première rencontre. A mesure que les indices s'accumulent, une vérité troublante émerge : Loïc pourrait être lié au meurtre... Entre attirance interdite, mensonges et zones d'ombre, elle sent le piège se refermer. Pour Bonnie, une question devient obsédante : Loïc est-il l'allié qu'elle espère... ou un homme à craindre ?