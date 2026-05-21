Plus d'un siècle après la découverte de la technologie des boucliers atmosphériques censée permettre à l'humanité de pouvoir revivre à la surface, des colonies terrestres commencent à voir le jour un peu partout sur la planète. Ces colonies attisent les convoitises et, loin d'être les petits coins de paradis rêvés par une humanité réfugiée sous les océans depuis des siècles, elles sont confrontées à de multiples dangers. Entre les appétits des grandes nations, les rivalités qui opposent les abyssaux et les coloniaux, et certains secrets dont les autorités n'ont même pas connaissance, il est parfois périlleux de gérer ce qui est pourtant la première étape du retour des humains sous le soleil. Asha, la Première Administratrice de Nouveau Havre, la communauté dite de Phébur, risque bien d'en faire l'amère expérience.