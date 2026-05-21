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Oméga

Philippe Tessier

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Plus d'un siècle après la découverte de la technologie des boucliers atmosphériques censée permettre à l'humanité de pouvoir revivre à la surface, des colonies terrestres commencent à voir le jour un peu partout sur la planète. Ces colonies attisent les convoitises et, loin d'être les petits coins de paradis rêvés par une humanité réfugiée sous les océans depuis des siècles, elles sont confrontées à de multiples dangers. Entre les appétits des grandes nations, les rivalités qui opposent les abyssaux et les coloniaux, et certains secrets dont les autorités n'ont même pas connaissance, il est parfois périlleux de gérer ce qui est pourtant la première étape du retour des humains sous le soleil. Asha, la Première Administratrice de Nouveau Havre, la communauté dite de Phébur, risque bien d'en faire l'amère expérience.

Par Philippe Tessier
Chez Leha Editions

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Auteur

Philippe Tessier

Editeur

Leha Editions

Genre

Science-fiction

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Oméga

Philippe Tessier

Paru le 21/05/2026

240 pages

Leha Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782487635234
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