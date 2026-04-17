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#Bande dessinée jeunesse

Jamais tranquille !

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

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L'hiver approche. Monsieur Blaireau, madame renarde, Glouton, Carcajou, Roussette et Cassis se dépêchent de préparer leur "maison" avant l'arrivée du grand froid. Oui mais voilà, les blaireaux et les renards, ça ne vit pas l'hiver de la même manière ! Les blaireaux en profitent pour dormir, encore et encore, au plus grand plaisir de Glouton, ce qui n'est pas du goût de Roussette, qui aimerait bien jouer. Madame renarde décide donc d'initier sa fille à l'art de la chasse ! Comment Monsieur Blaireau, madame renarde et leur tribu vont-ils traverser leur premier hiver ensemble ? Chaque tome de la série sera dorénavant proposé à partir de 2026 en version souple à plus petit format (195 x 260) avec un bonus de huit pages supplémentaires (jeux, cahier didactique...). Le tout à petit prix !

Par Eve Tharlet, Brigitte Luciani
Chez Dargaud

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Auteur

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Editeur

Dargaud

Genre

BD jeunesse divers

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Jamais tranquille !

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Paru le 17/04/2026

40 pages

Dargaud

8,00 €

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