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#Roman francophone

L'auberge des destins croisés

Juliette Sachs

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A soixante-treize ans, Lucette étouffe. Convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour changer de vie, elle quitte son riche mari sur un coup de tête. Une fois divorcée, cette septuagénaire excentrique investit alors ses économies dans une grande maison et en propose les chambres à la location. Objectif : apprendre toujours plus d'expressions de jeunes, et si possible, retrouver ses vingt ans au passage (au moins dans sa tête). Au sein de cette auberge espagnole peu ordinaire, les vies de Lucette et de ses pensionnaires vont faire bien plus que se côtoyer : c'est une grande métamorphose collective qui les attend. Karine, la quadragénaire récemment licenciée, Morgane, la tatoueuse rebelle, Nicolas, l'étudiant en biologie qui compose avec son autisme, et Serge, le romancier en retraite d'écriture. Cinq personnages atypiques dont le point commun est de cacher une blessure profonde. Et si, pour guérir, il suffisait de se soutenir les uns les autres ?

Par Juliette Sachs
Chez Eyrolles

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Auteur

Juliette Sachs

Editeur

Eyrolles

Genre

Comédie romantique et humorist

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L'auberge des destins croisés

Juliette Sachs

Paru le 21/05/2026

360 pages

Eyrolles

8,40 €

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Scannez le code barre 9782416025501
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