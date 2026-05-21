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Vers une IA frugale

Rémy Marrone, Vincent Courboulay, Alice Drahon

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Implémenter l'IA dans une organisation ne relève pas seulement du défi technique. C'est une transformation globale qui implique de : - définir ce que l'IA peut apporter à la stratégie de l'entreprise ; - maîtriser les coûts de l'IA et son empreinte environnementale ; - accompagner les métiers dans leur transformation ; - mettre en place une gouvernance solide ; - engager un dialogue social autour des gains de productivité liés à l'IA. Pour répondre à ces défis et embrasser un modèle de développement durable et maîtrisé, nous avons une réponse, aller vers une IA frugale. L'IA frugale est une approche ambitieuse qui invite l'organisation à prendre du recul et à tenir compte des limites planétaires. C'est un ensemble de méthodes qui invite à repenser le modèle d'intégration de l'IA pour en faire un levier de pérennité économique et d'équité sociale interne. Ce livre vous propose des solutions concrètes et des témoignages d'experts à mettre en place dans votre entreprise.

Par Rémy Marrone, Vincent Courboulay, Alice Drahon
Chez Eyrolles

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Auteur

Rémy Marrone, Vincent Courboulay, Alice Drahon

Editeur

Eyrolles

Genre

Stratégie d'entreprise

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Vers une IA frugale

Rémy Marrone, Vincent Courboulay, Alice Drahon

Paru le 21/05/2026

Eyrolles

24,00 €

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