Implémenter l'IA dans une organisation ne relève pas seulement du défi technique. C'est une transformation globale qui implique de : - définir ce que l'IA peut apporter à la stratégie de l'entreprise ; - maîtriser les coûts de l'IA et son empreinte environnementale ; - accompagner les métiers dans leur transformation ; - mettre en place une gouvernance solide ; - engager un dialogue social autour des gains de productivité liés à l'IA. Pour répondre à ces défis et embrasser un modèle de développement durable et maîtrisé, nous avons une réponse, aller vers une IA frugale. L'IA frugale est une approche ambitieuse qui invite l'organisation à prendre du recul et à tenir compte des limites planétaires. C'est un ensemble de méthodes qui invite à repenser le modèle d'intégration de l'IA pour en faire un levier de pérennité économique et d'équité sociale interne. Ce livre vous propose des solutions concrètes et des témoignages d'experts à mettre en place dans votre entreprise.