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Bella, un destin brisé

Arnaud Nemet

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A l'été 1942, une photographie de trois jeunes mannequins à bicyclette circule : elle deviendra une icône des femmes françaises sous l'Occupation. Mais derrière ce cliché se cache une histoire dramatique : celle de Bella Ariel, mannequin vedette de Jeanne Lanvin, arrêtée en mai 1943 par la police parce que juive sous les yeux de la couturière puis internée à Drancy et déportée à Auschwitz sans retour. Fruit d'une enquête familiale et historique menée pendant plus de dix ans, ce récit retrace la trajectoire fulgurante puis brisée de Bella Ariel. De son enfance à Istanbul à son ascension dans le monde exigeant de la haute couture parisienne, Bella incarne une modernité, une grâce, mais aussi le destin tragique des femmes juives sous l'Occupation. Ce récit brise les silences d'une famille décimée par la Shoah et soulève plusieurs questions : qui a dénoncé Bella ? Pourquoi n'a-t-elle pas été protégée ?

Par Arnaud Nemet
Chez Eyrolles

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Auteur

Arnaud Nemet

Editeur

Eyrolles

Genre

ouvrages généraux

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Bella, un destin brisé

Arnaud Nemet

Paru le 21/05/2026

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416022432
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