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Belle de Soie

Bart Pavel

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Dans ce conte médiéval où le merveilleux côtoie le mystère, une mère s'élève contre le destin pour sauver sa fille alors même que le monde se fige peu à peu, en prise avec une pestilence surnaturelle. Il était une fois une tisseuse de soie, qui accepta de laisser sa fille partir avec la duchesse et son fils à la cour du roi. Ce voyage promettait un étincelant avenir pour la fille de la tisserande, mais hélas, jamais le destin ne suit le fil qu'on croit... Et c'est alors au tour de la mère de partir sauver sa fille à travers le monde, où l'épouvantable peste de pierre répand l'effroi...

Par Bart Pavel
Chez Delcourt

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Auteur

Bart Pavel

Editeur

Delcourt

Genre

Fantastique

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Belle de Soie

Bart Pavel

Paru le 21/05/2026

232 pages

Delcourt

27,95 €

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