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Briser le silence, guérir ensemble

Anya Tsai

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Un livre profondément humain, pour sortir du silence et retrouver un lien vivant à soi, aux autres et au monde. A travers cinq récits intimes de résilience et des clés de transformation essentielles, Anya Tsai met en lumière la force du collectif pour cheminer vers la guérison. Elle explore ce qui, après le trauma, demande à être reconnu, traversé et transformé : le deuil, la honte, la culpabilité, les croyances de survie, la difficulté à poser ses limites, la perte de sécurité intérieure. Porté par des voix de femmes et d'hommes, ancré notamment dans des parcours marqués par les violences sexuelles, ce livre offre une compréhension plus large des blessures traumatiques. Il ouvre un espace d'écoute et de partage où le fait de se sentir respecté, cru et soutenu permet à chacun de se relever. Le collectif y apparaît non comme une injonction, mais comme une possibilité : celle de ne plus avancer seul.

Par Anya Tsai
Chez First

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Auteur

Anya Tsai

Editeur

First

Genre

Réussite personnelle

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Briser le silence, guérir ensemble

Anya Tsai

Paru le 21/05/2026

288 pages

First

19,95 €

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Scannez le code barre 9782412108154
9782412108154
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