Briser le silence, guérir ensemble

Un livre profondément humain, pour sortir du silence et retrouver un lien vivant à soi, aux autres et au monde. A travers cinq récits intimes de résilience et des clés de transformation essentielles, Anya Tsai met en lumière la force du collectif pour cheminer vers la guérison. Elle explore ce qui, après le trauma, demande à être reconnu, traversé et transformé : le deuil, la honte, la culpabilité, les croyances de survie, la difficulté à poser ses limites, la perte de sécurité intérieure. Porté par des voix de femmes et d'hommes, ancré notamment dans des parcours marqués par les violences sexuelles, ce livre offre une compréhension plus large des blessures traumatiques. Il ouvre un espace d'écoute et de partage où le fait de se sentir respecté, cru et soutenu permet à chacun de se relever. Le collectif y apparaît non comme une injonction, mais comme une possibilité : celle de ne plus avancer seul.