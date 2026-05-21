La Reine rebelle

Plongez au coeur de l'histoire de France et incarnez Aliénor d'Aquitaine dans ce livre dont VOUS êtes l'héroïne ! 336 pages - 140205 mm - illustré en noir 1137. Vous, Aliénor d'Aquitaine, venez d'être couronnée reine de France. Peu appréciée de la cour française, vous avez pourtant réussi à tracer votre propre chemin grâce à vos choix. Mais de nombreuses aventures vous attendent encore pour mener à bien vos idées qui ne plaisent pas à tous et arriver à la cour anglaise. Ferez-vous les mêmes choix que cette reine ou changerez-vous le cours de l'histoire ?