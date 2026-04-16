Post mortem

Selma cherche désespérément du travail, mais comme beaucoup de jeunes, elle a peu d'expérience, pas de diplôme significatif et aucune recommandation. Pour couronner le tout, elle est séropositive. Alors... mission impossible ? Peut-être pas si elle accepte n'importe quelles conditions de travail et surtout, si elle ne craint pas de côtoyer la grande faucheuse, gardienne du mystère de la vie. Ceci dit, une fois immergée dans l'univers sinistre du docteur Liober, un retour à une vie normale sera-t-il envisageable ?