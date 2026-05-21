Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Le Salon enchanté

Camille Collaudin, Collaudin Camille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ouvrez votre salon de thé dans cette aventure cosy dont VOUS êtes l'héroïne ! Un joli matin de printemps, vous vous réveillez enfin avec la force de visiter la maison de votre défunte grand-mère. Celle qui vous a élevée, choyée, sur la petite île que vous habitez toujours. Dans la maisonnette de votre grand-mère, vous découvrez une théière et un livre sur le thé. C'est vrai qu'elle vous en avait parlé, mais malheureusement, elle n'en avait jamais trouvé ici pour vous en faire goûter... Et si vous ouvriez votre propre salon de thé en son hommage ? Ce serait un bon moyen de réunir les villageois, vos voisins animaux. Ferez-vous les bons choix pour trouver les ressources et la décoration nécessaire à la grande ouverture ? Peut-être que cette aventure pourrait vous apporter plus ce que vous auriez pu imaginer... En bonus : coloriez les illustrations de Léna Desmettre et transformez votre lecture en moment de détente total !

Par Camille Collaudin, Collaudin Camille
Chez First

|

Auteur

Camille Collaudin, Collaudin Camille

Editeur

First

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Salon enchanté par Camille Collaudin, Collaudin Camille

Commenter ce livre

 

Le Salon enchanté

Camille Collaudin, Collaudin Camille

Paru le 21/05/2026

336 pages

First

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412107027
9782412107027
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.