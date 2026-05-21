Le Salon enchanté

Ouvrez votre salon de thé dans cette aventure cosy dont VOUS êtes l'héroïne ! Un joli matin de printemps, vous vous réveillez enfin avec la force de visiter la maison de votre défunte grand-mère. Celle qui vous a élevée, choyée, sur la petite île que vous habitez toujours. Dans la maisonnette de votre grand-mère, vous découvrez une théière et un livre sur le thé. C'est vrai qu'elle vous en avait parlé, mais malheureusement, elle n'en avait jamais trouvé ici pour vous en faire goûter... Et si vous ouvriez votre propre salon de thé en son hommage ? Ce serait un bon moyen de réunir les villageois, vos voisins animaux. Ferez-vous les bons choix pour trouver les ressources et la décoration nécessaire à la grande ouverture ? Peut-être que cette aventure pourrait vous apporter plus ce que vous auriez pu imaginer... En bonus : coloriez les illustrations de Léna Desmettre et transformez votre lecture en moment de détente total !