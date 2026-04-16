La revanche d'Arsène Lupin

1909. Suite à un audacieux vol d'objets d'art dans un appartement parisien, des inconnus s'en prennent à Arsène Lupin. Que lui veulent-ils ? Qui sont-ils ? C'est en parcourant le Berry de long en large que le célèbre gentleman-cambrioleur ira de révélation en révélation. Il y croisera son ami Maurice Leblanc, une délicieuse jeune femme prénommée Adèle, un vieil inventeur, un financier véreux, de redoutables adversaires ainsi que deux vieilles connaissances : Isidore Bautrelet et l'inspecteur Ganimard plus décidé que jamais à lui mettre les menottes aux poignets après sa fuite de l'Aiguille creuse. Et l'aventure se poursuivra en Colombie, au large de Carthagène des Indes, à la recherche du fabuleux trésor englouti d'un galion espagnol.