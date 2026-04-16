Un bloc de 48 coloriages d'art-thérapie à destination des adultes, composé d'illustrations détachables à colorier avec des feutres ou des crayons de couleur, sur le thème des capybaras. Entre siestes au soleil, bains chauds et moments de partage entre amis, laissez-vous inspirer par le rythme tranquille de cet animal attachant. A travers 48 illustrations pleines de tendresse, découvrez un univers où le temps s'étire doucement et où chaque coloriage devient un instant de détente. Prenez vos feutres ou vos crayons, mettez votre cerveau sur pause et profitez d'un pur moment de cosy therapy.