Cols mythiques

Partez à l'ascension des plus mythiques cols qui ont fait le prestige du Tour de France. Ils s'appellent Tourmalet, Alpe d'Huez, Galibier, Ventoux, Aubisque ou encore Iseran... Au fil des décennies, ces géants de la route sont devenus de véritables mythes du Tour de France. Bien plus que de simples cols, ils sont les arbitres impitoyables du classement général, les juges suprêmes dans la conquête du maillot jaune. De nombreux duels de légende s'y sont déroulés, à l'image de l'affrontement entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor dans la montée du puy de Dôme. Au cours de ces ascensions, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, ou plus récemment Tadej Pogacar ont bâti leurs plus grands triomphes. Et connu parfois leur défaillance, ces instants cruels où, en quelques kilomètres d'agonie, tous les rêves de victoire s'effondrent, car les étapes de montagne ne pardonnent pas la moindre faute ni la moindre faiblesse. C'est cette dramaturgie permanente qui fait la grandeur du Tour de France depuis plus de cent-vingt ans. - Des encadrés et des données chiffrées sur chaque col - Des anecdotes sur les cyclistes français - Les moments forts de chaque col au sein du Tour - Plus de 300 photographies