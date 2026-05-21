Dictionnaire du développement durable, de la résilience et de la transition

Cet ouvrage aborde en 570 articles sur les politiques du développement et de l'environnement : synthèses commentées de textes, de rapports, de discours officiels ainsi que de dispositions multiniveaux. Leurs institutions et leurs sommets ; leurs grands groupes de gouvernance et leurs principaux ensembles géopolitiques de négociation ont également leurs articles. Cet ouvrage aborde l'intégration du développement et de l'environnement en 570 articles. Il propose les synthèses commentées de textes, de rapports et de discours officiels (ONU, chefs d'Etats...), ainsi que de dispositions multiniveaux (programmes d'agences onusiennes, stratégies nationales...). Leurs institutions et leurs sommets ; leurs grands groupes de gouvernance et leurs principaux ensembles géopolitiques de négociation ont également leurs articles. D'où trois grandes sous-nomenclatures munies de lexiques précisant leurs termes : I. Textes 1. Textes officiels 2. Discours et appels II. Dispositions spécifiques ou concomitantes 1. Dispositions politico-administratives multiniveau 2. Dispositifs sociotechniques 3. Transitions locales 4. Mouvements de contestations et actions directes III. Eléments de contextes 1. Sommets et événements 2. Gouvernance multiniveau 3. Pays dans les négociations internationales Une chronologie multiniveau situe l'émergence et l'évolution de l'intégration du développement et de l'environnement. 80 graphiques in-texte