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Les super-héros dans le cinéma hollywoodien contemporain

Sébastien David, Hélène Valmary

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Depuis le début des années 2000, les super-héros ont investi les écrans de cinéma, les séries télévisées et les jeux vidéo. Ces productions suscitent un engouement massif dans le monde entier. L'hypothèse qui préside à l'ouvrage est que cet intérêt réside dans une puissance d'enchantement qui se fonde sur l'invention et le traitement des images filmiques et audiovisuelles. Elaborant les fictions sur les propriétés "attractionnelles" du cinéma, sur la plasticité des images et sur la charge émotionnelle des gestes, les films de super-héros contemporains sont dépositaires de plusieurs traditions cinématographiques. Ils ouvrent ou ré-ouvre des possibilités esthétiques conditionnant les épopées et la visibilité des corps comme des mondes extraordinaires auxquels ils appartiennent. Comment comprendre les inventions esthétiques, les survivances figuratives et les différents régimes d'images qui travaillent à donner vie aux super-héros contemporains. , telle est la question principale à laquelle l'ouvrage apporte plusieurs réponses.

Par Sébastien David, Hélène Valmary
Chez PU Rennes

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Auteur

Sébastien David, Hélène Valmary

Editeur

PU Rennes

Genre

Essais

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Les super-héros dans le cinéma hollywoodien contemporain

Sébastien David, Hélène Valmary

Paru le 16/04/2026

243 pages

PU Rennes

29,00 €

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